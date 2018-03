PvdA-leider Asscher: dubbel beeld

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen geven een dubbel beeld voor de PvdA. De sociaaldemocraten hebben het beter gedaan dan bij de landelijke verkiezingen vorig jaar, benadrukt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Het is een betere score dan een jaar geleden, aldus Asscher tegen de NOS. ,,In de meeste plaatsen gaan we een aantal procenten omhoog”, zegt hij. Maar hij erkent ook dat er verliezen worden geleden.

In grote steden als Amsterdam is de PvdA gehalveerd, volgens voorlopige uitslagen. Het resultaat bij de landelijke verkiezingen vorig jaar betekende een gigantische klap, aldus Asscher. Hij kondigde toen al herstel aan, maar ook dat het even zou gaan duren.