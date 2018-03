Tientallen nachtelijke stemmers in Castricum

In Castricum, waar een stembureau al sinds middernacht open is, hebben in de eerste vier uur 35 mensen hun stem uitgebracht. De opkomst was met 25 mensen vooral in het eerste halfuur groot. Daarna kwamen nog slechts enkelen binnendruppelen.

,,Het gaat vooral om de publiciteit”, zegt voorzitter Hans van Schoor van het stembureau. Hij wordt om 05.00 uur afgelost door de dagploeg. ,,Dan kunnen we ons gaan opwarmen”, zegt Van Schoor. Want in de bloemenwinkel in het station waar ze zitten ,,doet de verwarming het niet”, vertelt de goedlachse voorzitter die nog een lange dag voor de boeg heeft. Hierna trekt hij met een mobiel stembureau door Castricum en moet hij ’s avonds ook nog de stemmen gaan tellen.

De eerste stem in Castricum werd uitgebracht door Jari Legdeur. Hij is woensdag achttien geworden en mocht voor het eerst stemmen.