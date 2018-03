DENK boekt succes in grote steden

De partij DENK komt in dertien gemeenteraden. Het grootste succes boekte de partij in Schiedam: daar werd DENK bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede partij, na de VVD. DENK kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad. Ook in Rotterdam en Amsterdam deed de beweging die naar eigen zeggen voor diversiteit en tegen verrechtsing is, het goed.

In Rotterdam krijgt de partij drie zetels, in Amsterdam waarschijnlijk ook, maar daar is de einduitslag nog niet binnen. In Utrecht kan DENK op basis van de voorlopige uitslag rekenen op twee zetels. Alleen in Alkmaar lukte het de partij niet om verkozen te worden.

DENK is verder zeker van twee zetels in Zaanstad en twee in Arnhem. Daarnaast won de partij een zetel in Eindhoven, Deventer, Amersfoort, Lelystad, Enschede, Veenendaal en Roermond. Uit die Limburgse stad komt Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk.