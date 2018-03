Driekwart Turkse Amsterdammers stemt DENK

Driekwart van de Amsterdamse kiezers van Turkse afkomst heeft gestemd op DENK. De partij, die voor het eerst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad, komt volgens de laatste tussenstand met drie zetels in de gemeenteraad. De opkomst onder Turkse Amsterdammers was hoger dan vier jaar geleden, 47 procent tegen 37 procent in 2014.

De gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) deed samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar kiezers met een migratieachtergrond. In totaal deden ruim 2600 mensen hieraan mee.

DENK is ook populair bij de kiezers van Marokkaanse afkomst, waarvan de helft voor deze nieuwkomer koos. De opkomst van deze groep was echter vrijwel even laag als vier jaar geleden, zo’n 23 procent ging naar de stembus.

Dat geldt ook voor de Surinaamse en Antilliaanse Amsterdammers (opkomst 25 procent). Onder deze groep zijn PvdA en BIJ1 het populairst. De PvdA, die terug lijkt te gaan van tien naar vijf zetels, kreeg bij de vorige twee gemeenteraadsverkiezingen nog de meeste stemmen van alle drie de onderzochte migrantengroepen.