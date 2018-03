Spanning over definitieve uitslag Amsterdam

Het bericht dat Amsterdam geen nieuwe tussenstand meer geeft van de verkiezingsuitslag, zorgt voor flinke spanning bij de kandidaat-raadsleden. Vooral de politieke partijen die nu op één zetel staan, hebben het zwaar te verduren. ,,Het is verschrikkelijk spannend”, zegt de Amsterdamse ChristenUnie-lijsttrekker Don Ceder. ,,Vooralsnog staan we op één zetel, maar het blijft kielekiele.”

Amsterdam maakte woensdagavond de voorlopige tussenstand bekend op basis van 69 procent van de stemmen. Normaal gesproken ligt dit percentage hoger, zo’n 85 tot 90 procent. Dit komt mogelijk omdat er ook is gestemd voor het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies, wat extra telwerk met zich meebrengt. De gemeente besloot vervolgens geen extra tussenstand meer te geven, maar te wachten tot de definitieve prognose. Die stond al gepland voor vrijdagochtend 10.00 uur.

Ceder had er rekening mee gehouden dat hij op de uitslagenavond al wist of hij ,,aan de bak” moest, maar maakt zich niet te druk. ,,Het is wat het is, ik laat me niet gek maken. Ook dat is politiek, het hoort erbij. Het is ook afhankelijk van welke buurten nog ontbreken.” De CU-lijsttrekker heeft een uitnodiging voor een gesprek met de informateur nog even afgehouden. ,,Ik wil eerst even afwachten of we die zetel hebben.”

Ook de Amsterdamse DENK-lijsttrekker Mourad Taimounti verwondert zich over de gang van zaken. ,,Alles is al geteld, ik vind dit heel vreemd”, zei hij. ,,Voor de kleinere partijen is dit retespannend. We willen graag weten waar we staan.” DENK staat er met drie zetels iets beter voor dan de ChristenUnie. ,,Zolang er niet eentje af gaat, ben ik blij”, aldus Taimounti.

Ook voor BIJ1, de partij van Sylvana Simons, blijft het nog even spannend of het lukt om een zetel te halen.