Eindstand referendum: meeste stemmen tegen

Meer kiezers hebben tegen de inlichtingenwet gestemd dan voor. Bij het referendum woensdag kreeg ‘tegen’ 49,5 procent van de stemmen. ‘Voor’ kreeg 46,5 procent. Daarnaast stemde 4 procent van de kiezers blanco. Dat is de eindstand van de uitslagen die alle gemeenten hebben verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst was 51,6 procent.

Het verschil tussen voor en tegen was 196.943 stemmen: 3.299.509 mensen stemden tegen en 3.102.566 voor. De uitslag is nog niet definitief. De Kiesraad stelt de officiƫle uitslag volgende week vast.

Het referendum ging over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die de AIVD en de MIVD meer bevoegdheden zou moeten geven.

Het Zeeuwse Reimerswaal had naar verhouding de meeste voorstanders (64,1 procent). In Groningen stemde 70,8 tegen, in Amsterdam deed 64,2 procent dat.

De opkomst was het hoogst op Schiermonnikoog (82,9 procent) en het laagst in Werkendam (23,1 procent). In die Brabantse plaats waren geen gemeenteraadsverkiezingen, maar werd alleen het referendum gehouden. Van de gemeenten waar ook gemeenteraadsverkiezingen waren, had Helmond de laagste opkomst: 41,9 procent.