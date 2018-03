Veel nee-stemmers bij referendum in Amsterdam

Een flinke meerderheid heeft in Amsterdam tegen de nieuwe inlichtingenwet gestemd. In totaal werd in de hoofdstad bij het landelijk referendum 204.795 keer ‘nee’ geteld en 98.628 keer ‘ja’, zo maakte de gemeente bekend.

In Amsterdam brachten 320.357 mensen hun stem uit bij het landelijk referendum, waarvan 15.617 blanco. Een blanco-stem is vaak bedoeld als proteststem. De resterende 1317 stemmen zijn ongeldig verklaard.

Ook het landelijke beeld geeft vooralsnog aan dat er meer mensen tegen dan voor hebben gestemd, al ligt het verschil hier veel dichter bij elkaar. Op basis van 93,5 procent van de getelde stemmen was de uitkomst 48,7 procent tegen, 47,3 procent voor en 4 procent blanco. De definitieve uitslag komt volgende week.