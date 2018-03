The Passion verbindt in de Bijlmer

De Amsterdamse Bijlmer vormt donderdagavond het decor van de achtste editie van The Passion. Het tv-spektakel is een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer.

,,Mensen op straat, in de kerk of elders praten er met elkaar over en zijn er trots op. Het past ook uitstekend bij ons. Als geen ander komen muziek en religie in Zuidoost bij elkaar. Het verbindt en dat laten we graag zien”, zegt voorzitter MuriĆ«l Dalgliesh van het stadsdeel dat 150 geloofsgemeenschappen telt.

Het thema van The Passion is dit jaar ‘ik zie jou’, over omzien naar elkaar. The Passion is vanaf 20.35 uur te zien op NPO 1 en NPO Radio 2 zendt al vanaf 18.00 uur uit over het evenement. Vorig jaar trok de gezamenlijke uitzending van de EO en de KRO-NCRV ruim 3 miljoen kijkers.

Hoofdrollen zijn er dit jaar voor Tommie Christiaan in de rol van Jezus en Glennis Grace als Maria. Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus.