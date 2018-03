Celstraf voor vrouw die liefdesrivale aanviel

Ze gooide ammoniak in de ogen van een liefdesrivale en sneed haar meerdere keren met een stanleymes in haar gezicht, en daarom moet een vijftigjarige vrouw uit Amsterdam vijf jaar de cel in. Poging tot doodslag en zware mishandeling met voorbedachten rade, concludeerde de rechtbank in Amsterdam vrijdag.

De Amsterdamse was boos, omdat haar vriend een affaire had. Daarom wilde ze de minnares treffen. Ze kocht op 27 november 2016 een mes en ammoniak bij een bouwmarkt. Daarna ging ze naar flatgebouw Geldershoofd in de Bijlmer, waar ze haar rivale opwachtte bij de lift. Ze verblindde haar met ammoniak en stak vervolgens in het wilde weg met het mes in op gezicht en nek. Het slachtoffer overleefde de aanval doordat ze kon opstaan en wegrennen.

De verminking was zo gruwelijk dat zelfs ervaren rechercheurs moeite hadden naar de foto’s te kijken, zei de aanklager. Die had tien jaar celstraf had geëist voor poging tot moord. De rechtbank is er niet van overtuigd dat de daderes het slachtoffer wilde vermoorden. Daarom valt de straf lager uit dan de eis.