GroenLinks A’dam om tafel met D66, PvdA en SP

GroenLinks gaat in Amsterdam onderhandelen over een nieuwe coalitie met D66, PvdA en SP. Dat maakte fractievoorzitter Rutger Groot Wassink bekend. De gesprekken beginnen dinsdag, onder leiding van oud-wethouder Maarten van Poelgeest, die ook de eerste verkenningen als informateur deed.

GroenLinks won vorige week de verkiezingen in de hoofdstad en haalde tien zetels in de gemeenteraad. Eerder deze week kwam informateur Van Poelgeest met vier mogelijke opties voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. Alle varianten bestonden uit vier partijen. GroenLinks kon kiezen uit coalities met PvdA, SP, VVD, D66 en de Partij voor de Dieren. Met deze optie wordt een ruime meerderheid van 26 zetels (van de 45) behaald.

,,Wij geloven dat onze vier partijen een gezamenlijke visie kunnen ontwikkelen op de uitdagingen waar de stad voor staat”, schrijft Groot Wassink in een brief aan de beoogde coalitiepartners. Volgens hem hebben alle drie de partijen aangegeven bij de informateur dat ze grote stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid, de bestrijding van racisme en discriminatie, het werken aan nieuwe verbondenheid en het tegengaan van (kansen)ongelijkheid en tweedeling.

D66, bij de vorige verkiezingen de grootste, en SP zaten de afgelopen vier jaar ook in het stadsbestuur, samen met de VVD. Ze constateerden de afgelopen tijd dat de koek van dat bestuur op was. Bij de informateur hadden alle partijen aangegeven dat het niet goed is gegaan in deze combinatie. D66, SP en PvdA verloren flink bij de gemeenteraadsverkiezingen.