The Passion trekt ruim 3 miljoen tv-kijkers

De uitzending van het spektakelstuk The Passion donderdag op NPO1 heeft 3.151.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Vorig jaar keken er 3.075.000 mensen naar de live-uitzending.

Naar schatting waren er donderdagavond 20.000 mensen aanwezig bij de achtste opvoering van het spektakelstuk, dit keer in de Amsterdamse Bijlmer. Vorig jaar, toen The Passion in Leeuwarden werd opgevoerd, waren dat er 16.000.

In 2016, toen het paasverhaal over de laatste uren van Jezus in Amersfoort werd opgevoerd, keken 3,2 miljoen mensen, ongeveer evenveel als in 2014 (Groningen). In 2015 (Enschede) waren dat er rond de 3,5 miljoen.