Openingstijden supermarkten tijdens Pasen

Heb je alle boodschappen in huis gehaald voor het paasontbijt of de paasbrunch, maar kom je er vervolgens achter dat je één klein ding vergeten bent. Balen. Maar geen stress! Wij hebben de openingstijden van Nederlandse supermarkten tijdens Pasen op een rijtje gezet.

Dirk van den Broek

Wie nog een paasstol of matzes wil inslaan voor eerste paasdag kan dat bij 81 van de in totaal 120 filialen van Dirk van den Broek doen. Op tweede paasdag kan je bij meer winkels terecht, namelijk 114. Bekijk de openingstijden per filiaal op de website van de supermarkt.

Albert Heijn en AH to go

Op eerste paasdag openen 196 van de 882 Albert Heijn-filialen en 46 van de 78 AH to go’s hun deuren. Op tweede paasdag kan je voor enkele spoedboodschappen terecht bij 711 Albert Heijn-filialen en 53 AH to go’s. De openingstijden verschillen per filiaal.

Lidl

Op eerste paasdag kan je bij 41 van de 416 Lidl-filialen terecht. Op tweede paasdag zijn er beduidend meer winkels open (320). De vestigingen hanteren allemaal hun eigen openingstijden.

Jumbo

Op eerste paasdag kunnen we ‘hallo’ zeggen tegen 251 van de 585 Jumbo-winkels. Op tweede paasdag openen 522 filialen hun deuren. De exacte openingstijden van de Jumbo bij jou in de buurt vind je hier.

Plus

Wil je op eerste paasdag de laatste paashapjes inslaan? Dan kun je bij 60 van de 260 PLUS-filialen terecht. Op tweede paasdag loop je minder het risico voor een dichte deur te staan. Er zijn dan 209 winkels open. Benieuwd naar de openingstijden van een PLUS-vestiging bij jou in de buurt? Neem dan hier een kijkje.

Aldi

De openingstijden van de Aldi-winkels verschillen met Pasen per filiaal. Op de website van de supermarkt kun je de openingstijden per vestiging bekijken.

Hoogvliet

Hoogvliet heeft een overzicht gemaakt van de openingstijden per filiaal tijdens Pasen.

Vomar

Ook bij Vomar verschillen de openingstijden per filiaal. Kijk hier voor meer informatie.

