Politie boos op supers wegens dronken fans

De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg is boos op een aantal supermarkten in het centrum van de stad. Die hadden grote hoeveelheden bier ingeslagen voor Engelse voetbalsupporters die op de oefeninterland Nederland – Engeland waren afgekomen. De politie was vorig week zo druk met rellen rond dronken Engelse fans dat twee bureaus dicht moesten om voldoende politiemensen op straat te hebben.

,,Supermarkten hadden speciaal extra blikjes ingekocht om mee te nemen. Eerst heel veel verdienen, en dan zijn ze stomdronken en dan hebben we een probleem”, aldus een ge├»rriteerde Aalbersberg op de zender AT5. Hij vindt dat ook supermarkten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, evenals de horeca, en pleit voor maatregelen.

Wat ook niet hielp was dat de wedstrijd op een vrijdag werd gespeeld, waardoor veel Engelsen er met het weekeinde een meerdaagse trip van maakten. Op die manier had de politie ,,drie dagen lang met 5000 stomdronken” mensen te kampen. De commissaris pleit voor een combiregeling waarbij de fans met een kaartje altijd direct na de wedstrijd terug naar huis worden vervoerd.

,,Drie dagen je vol laten gooien en de stad verbouwen”, dat gaat te ver, volgens de politiechef, die zei dat het probleem vooral steeds met Engelse supporters speelt. Uiteindelijk werden 140 mensen aangehouden.