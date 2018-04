Op de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum is woensdagochtend rond 05.00 uur een auto op een boom geknald. De bestuurder is daarbij om het leven gekomen. De oorzaak van de botsing is onbekend.

Bij het voorval waren geen andere voertuigen betrokken. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.