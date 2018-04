Tweede puber opgepakt voor homomishandeling

De politie heeft opnieuw een puber aangehouden in Dordrecht die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een homoseksuele man in de stad en bedreiging van een ander. De politie hield maandag al een veertienjarige jongen aan. De jongens behoren mogelijk tot een groep die mannen opwachtte die via datingapp Grindr afspraken hadden gemaakt.

Een van de slachtoffers werd in elkaar geslagen toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag op de afgesproken plek aan de Smitsweg verscheen. Een nacht later dreigde hetzelfde te gebeuren met een andere man aan de Schenkelsdijk. Hij werd achternagezeten en wist te ontkomen aan zijn belagers. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff zei eerder al dat het om gericht geweld tegen homo’s gaat. Hij waarschuwde tegelijkertijd om ,,alert te zijn met daten via apps en sites”.