VGZ stopt beleggen in ‘te dure’ farmaceuten

Zorgverzekeraar VGZ is gestopt met het beleggen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor medicijnen. VGZ stopte daarmee nadat het Zorginstituut die handelwijze van farmaceuten niet-ethisch heeft genoemd. De zorgverzekeraar laat dat weten na berichtgeving in de Volkskrant.

De krant schrijft dat zorgverzekeraars samen voor enkele miljoenen beleggen in bedrijven die torenhoge prijzen vragen voor hun geneesmiddelen, en concludeert dat dat strijdig is met het doel van verzekeraars om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Het Zorginstituut, dat adviseert welke medicijnen er in het basispakket moeten, hekelde dat prijsbeleid al eerder, bijvoorbeeld in het geval van Spinraza, het peperdure medicijn tegen de zeer ernstige spierziekte SMA. Ook minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vond dat die prijs van dit geneesmiddel wel lager kan.

Een woordvoerder van VGZ laat weten dat de hamvraag is: hoe kunnen wij een verzekerde recht in de ogen kijken wanneer wij beleggen in een bedrijf dat ervoor zorgt dat diezelfde verzekerde niet het medicijn krijgt dat hij nodig heeft? ,,Wij moeten de zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom voelden sommige beleggingen ongemakkelijk.” Twee bedrijven, Gilead Sciences en Biogen, zijn inmiddels geschrapt uit de beleggingsportefeuille van VGZ.