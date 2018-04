Familie Cruijff: blij met nieuwe naam ArenA

De familie van Johan Cruijff is blij dat de thuisbasis van Ajax voortaan als Johan Cruijff ArenA door het leven gaat. Dat besluit werd na lange onderhandelingen tussen stadiondirectie, Ajax en de gemeente Amsterdam genomen. Dat had sneller gekund, vindt ook Carole Thate, die als woordvoerder van de familie optreedt. ,,Maar laten we ons nu focussen op het positieve verhaal, dat de naamswijziging erdoor is”, aldus Thate.

,,De familie is blij met dit nieuws en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten”, zei Thate.

In tegenstelling tot de Cruyff Foundation en de wereldwijd bekende Cruyff Courts wordt bij de naam van het stadion de correcte schrijfwijze aangehouden. ‘Cruijff’ met puntjes dus. ,,In een internationale context wordt het misschien wel Cruyff ArenA genoemd, maar voor de officiĆ«le naam is gekozen om dicht bij de Nederlandse Johan te blijven”, aldus Thate die nog niet kon zeggen of de familie bij de presentatie van het nieuwe logo, gepland rond de geboortedag (25 april) van de legendarische voetballer, aanwezig is.