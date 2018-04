Gordon voor de rechter voor stalken

Kevin, de man in wie presentator Gordon dacht zijn nieuwe liefde gevonden te hebben wil een volledig contactverbod. Dat is de inzet van een kort geding dat door de man uit Almere is aangespannen. De rechtbank in Lelystad buigt zich maandagochtend over de kwestie.

In eerste instantie was de inzet dat Gordon alle berichten op social media die hij over de man heeft geschreven moest verwijderen, maar daar gaf de presentator eind februari al gehoor aan. Het gaat nu nog om het stoppen met lastigvallen en stalken, zegt Kevins advocaat Vincent van der Velde.

Gordon zette in februari berichten op Facebook en Instagram waarin hij Kevin presenteerde als zijn nieuwe liefde. De man claimde echter al snel dat er nooit sprake is geweest van een liefdesrelatie en eiste dat alle foto’s waar hij samen met Gordon op stond en eventuele naamsvermeldingen van sociale media werden verwijderd. Gordon noemde Kevin op zijn beurt een oplichter die een dubbelleven zou leiden.

Het kort geding leek eerder van de baan, maar de advocaat van Kevin heeft vrijdag laten weten dat het toch doorgaat.