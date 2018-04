Het is de warmste 8 april ooit gemeten. In De Bilt was het kort na 16 uur 23,1 graden. Het oude record stond op 22,6 graden en werd genoteerd in 1969, meldt Weeronline.

Wel zijn er zondag grote temperatuurverschillen gemeten. In het oosten en zuidoosten werd het 23 à 24 graden, met Eindhoven als topper met 24,4 graden. Aan de kust was het door een koude wind van zee aanzienlijk koeler, het werd daar niet warmer dan 14 tot 18 graden en tegen het eind van de middag was het kwik gedaald naar 9 tot 12 graden.

Na het weekend blijft de temperatuur hangen op 17 à 18 graden, aan zee enkele graden lager.