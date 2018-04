Gordon bij rechtszaak tegen ex

Gordon woont het kort geding bij dat is aangespannen door zijn vermeende ex. De rechtbank in Lelystad buigt zich maandagochtend over de zaak die Kevin uit Almere aanspande tegen de entertainer.

Gordon presenteerde Kevin in februari op social media als zijn nieuwe vriend. Volgens de man uit Almere was er echter nooit sprake van een relatie.

Hij eiste aanvankelijk dat Gordon alle posts over hem op social media verwijderde. Toen de entertainer daar gehoor aan gaf, leek het kort geding even van de baan. Kevin beweert echter dat Gordon hem nog steeds lastigvalt en stalkt en eist nu een contactverbod.