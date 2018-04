Speelfilmdebuut Van Erp opent filmfestival

Niemand in de stad, het speelfilmdebuut van regisseur Michiel van Erp, opent op donderdag 27 september de 38e editie van het Nederlands Film Festival. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Philip Huff, die samen met Marnie Blok het scenario schreef.

De wereldpremière vindt plaats in de Stadsschouwburg in Utrecht. De film gaat over drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp. De hoofdrollen zijn voor Minne Koole, Jonas Smulders en Chris Peters.

Van Erp maakte eerder bekroonde documentaireseries en de dramaserie Ramses. Voor Ramses werd hij onderscheiden met de Prix d’Europe en de Nipkowschijf.

De publiekspremière van Niemand in de stad is op dezelfde avond. Distributeur September Film brengt de film op 4 oktober landelijk uit in de bioscoop.

Het Nederlands Film Festival vindt plaats van 27 september tot en met 5 oktober.