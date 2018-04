Tweede verdachte fatale flatbrand bekent

De vrouwelijke verdachte van de fatale flatbrand in Diemen heeft bekend dat er brand in haar woning is gesticht om de verzekering op te lichten. De 23-jarige Simona I. is de tweede verdachte van de drie die inmiddels een bekentenis heeft afgelegd. Dit vertelde de officier van justitie donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

I. heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een verklaring afgelegd waarin ze heeft toegegeven ,,dat ze betrokken was bij het plan om brand in haar woning te stichten met als doel verzekeringsgeld op te strijken”.

Eerder had haar broer Gilermo I. bekend dat hij een van de daders was die de brand heeft aangestoken in juli vorig jaar. Bij de brand in de flat aan de Rode Kruislaan kwam de 27-jarige David Swart om het leven en raakten twee mensen gewond.