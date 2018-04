Verdachte liquidatiezaak Amsterdam-Noord vrij

Een van de verdachten die is aangehouden in de liquidatiezaak in Amsterdam-Noord, waarbij de broer van kroongetuige Nabil B. omkwam, is op vrije voeten. De 34-jarige vrouw uit Wassenaar wordt verdacht van wapenbezit, maar is volgens het Openbaar Ministerie (OM) op geen enkel moment in beeld gekomen als verdachte van medeplichtigheid aan de liquidatie.

De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft haar donderdagochtend heengezonden. In de woning van de vrouw, waar ze samen met haar vriend verbleef, zijn volgens het OM wapens gevonden. Op dit moment is er echter onvoldoende aanleiding haar langer vast te houden.

Eerder werd ook al een 31-jarige man uit De Lier vrijgelaten. Hij werd aanvankelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie omdat er DNA van hem was aangetroffen op een van de vuurwapens.