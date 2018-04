Dode en zwaargewonde door ongeluk A15

Een ernstig verkeersongeluk op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen heeft een inzittende van een personenauto het leven gekost. Een ander raakte zwaargewond. Wie de slachtoffers zijn kan de politie nog niet zeggen.

Ter hoogte van Echteld reed de auto door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Aanvankelijk was gemeld dat er ook een vrachtwagen bij was betrokken, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De A15 is dicht tussen Tiel en Echteld. In omgekeerde richting, naar Rotterdam, is de linkerrijstrook ter hoogte van de plaats van het ongeluk dicht voor politieonderzoek.

Achter de afsluiting staat file. Rijkswaterstaat zegt dat automobilisten beter kunnen omrijden via Den Bosch (A59 en A50).