Gebiedsverbod PSV-fans om belagen jongeren

Zeven PSV-aanhangers die twee weken terug een groep Engelse scholieren belaagden, mogen zich de rest van het seizoen rond wedstrijden niet meer vertonen in de buurt van het stadion of in het centrum van Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma heeft hen een gebiedsverbod opgelegd, zodat ze niet nog eens zoiets kunnen uithalen.

De zeven missen dus zondag ook de wedstrijd tegen Ajax. PSV kan dan landskampioen worden. De mensen voor wie het gebiedsverbod geldt, mogen een eventuele huldiging niet bijwonen. In het komende seizoen mogen ze niet naar Europese thuiswedstrijden en duels die als risicowedstrijd zijn aangemerkt.

De supporters maakten volgens de politie deel uit van een groep die het na de wedstrijd PSV-NAC had gemunt op jongeren uit Sheffield. In de Elisabethtunnel, onder het spoor, vielen ze de leerlingen aan. Een van de scholieren en een begeleider kregen klappen. De leerling moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik me ervoor schaam dat dit in onze stad voorkomt”, reageert Jorritsma. ,,Tegen gasten nog wel die we zelf hebben uitgenodigd.” De jongeren waren drie dagen te gast geweest bij PSV. ,,Behalve het maken van slachtoffers, hebben de betreffende PSV-aanhangers ook hun eigen club en de stad Eindhoven internationaal in een kwaad daglicht gesteld”, oordeelt de burgemeester.