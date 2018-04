Mindf*ck en Syrië-nieuws best bekeken

Het programma Mindf*ck van illusionist Victor Mids was zaterdag het best bekeken programma van de dag. Met ruim 2,1 miljoen kijkers eindigde het net boven het NOS Journaal van 20.00 uur, dat veel nieuws had over de westerse aanval op Syrië en dik 2 miljoen kijkers trok.

Aansluitend op de goocheltrucs van Mids bleven op NPO1 ruim 1,4 miljoen mensen kijken naar het humoristische programma De Kwis met presentator Paul de Leeuw, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Die uitzending was goed voor een derde plaats.

De nieuwsprogramma’s het NOS Journaal van 18.00 uur, EenVandaag en het RTL Nieuws van half acht eindigden zaterdag op respectievelijk een achtste, tiende en elfde plek in de Dag Top 25 met tussen de 712.00 en 844.000 kijkers.