Na een misdrijf of zelfmoord komt dit schoonmaakbedrijf in actie

Stel, je wilt een woning laten schoonmaken waar iemand zelfmoord heeft gepleegd, waar een steekpartij heeft plaatsgevonden of waar iemand met 25 katten woont. Wat nu, denken veel mensen, aldus Sebastiano Janssen. Sinds zijn zestiende werkt hij als schoonmaker in het bedrijf van zijn vader; het enige schoonmaakbedrijf in Nederland dat crime scene cleaning doet. “We zien steeds meer zwaar vervuilde woningen van eenzame mensen.”

Als kleine jongen ging Sebastiano al met zijn vader mee, die het bedrijf R. Janssen 25 jaar geleden is begonnen. “ We maken schoon en renoveren onder meer woningen die zwaar vervuild zijn.” Sinds vijftien jaar doet het bedrijf ook crime scene reiniging. ”We krijgen aanvragen van woningbouw verenigingen, de GGD en nabestaanden. Ze melden dan bijvoorbeeld dat er iemand zelfmoord heeft gepleegd of dat een huis buitengewoon vervuild is. Familieleden willen de woning niet in als er overal bloed ligt. Wij maken alles van top tot teen schoon en zorgen ervoor dat een woning weer precies in de oude staat verkeert.”

Vroeger duurde het maanden voordat een huis waarin geruime tijd een lijk heeft gelegen weer verhuurd kon worden. “Dan moest het hele beton weggehaald worden. Wij doen er gemiddeld twee weken over. Wij werken met speciale schoonmaakmiddelen uit Amerika en maken alles geurvrij. Als het om zelfmoord gaat, wordt er niets opgeruimd door de politie. Dat doen wij.”

R. Janssen heeft een select team dat bestaat uit acht man die werkelijk alles schoonmaakt, aldus Sebastiano. “Onlangs heb ik een huis schoongemaakt van een verzamelaar van blikjes bier en pizzadozen. Het stond tot aan het plafond opgestapeld. Soms zit de stront tegen de muur en hebben honden of katten in de slaapkamer gepoept en geplast.”

“Zowel de eigenaar als zijn honden hadden overal gepoept”

In een wit pak, met een mondkapje op en wat vicks onder zijn neus heeft Sebastiano nooit moeite om iets schoon te maken. “Wat ik wel echt heel smerig vond, was een woning die al dertien maanden geen water en stroom had. Zowel de eigenaar als zijn zeven honden hadden overal in huis gepoept. Er stonden overal potjes en pannetjes. Waar een lijk heeft gelegen is vies, maar dit vond ik nog smeriger.”

Het is zwaar maar dankbaar werk, aldus Sebastiano. “Nabestaanden dragen je op handen en voeten. Het betekent veel voor nabestaanden als ze niet het bloed van hun eigen vader hoeven op te ruimen. Het is wel treurig dat we steeds meer woningen van eenzame mensen moeten schoonmaken. Hoe kan het nou zijn dat er iemand vijf maanden dood in huis ligt en dat de buren niets door hebben?”

Lees ook: