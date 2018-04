Concertgebouworkest onthaalt leerkrachten

Het Koninklijk Concertgebouworkest maakt samen met de gemeente Amsterdam een gebaar naar de leerkrachten in de hoofdstad. Ze mogen volgende week donderdag met 45 euro korting voor een tientje naar een concert met onder anderen de razendpopulaire ‘pianobroers’ Lucas en Arthur Jussen. Ook aankomende leerkrachten zijn welkom.

,,In Amsterdam zijn ruim 12.000 leraren werkzaam in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij zetten zich dagelijks in om jonge Amsterdammers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Dat is cruciaal voor deze stad, want beschaving en ontwikkeling worden mede gevormd aan de basis: op school”, verklaart het orkest de aanbieding.

Het besloten Koningsnachtconcert op 26 april is ook alleen voor de Amsterdamse leerkrachten. De (aankomende) onderwijzenden kunnen er ook genieten van de Nederlandse zangeres Kovacs en haar band, van wie de liedjes speciaal zijn georkestreerd. Dirigente Elim Chan uit Hongkong heeft de muzikale leiding.