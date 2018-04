Slob: school kan minder lestijd inroosteren

Scholen moeten eens nadenken of ze niet minder lesuren willen inroosteren, om zo de werkdruk voor leraar én leerling te verlichten. Dat hebben ze in eigen hand, stelt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

De roep om minder lesuren in vooral het voortgezet onderwijs en het mbo klinkt al enige tijd. De hoge werkdruk, een belangrijke klacht van docenten, zou dalen en de kwaliteit van het onderwijs juist stijgen omdat leraren meer tijd kunnen besteden aan hun lessen.

Slob wijst erop dat andere activiteiten als projecten, opdrachten, computerwerk en stages al als onderwijstijd mogen meetellen. En als een klas een schooljaar wat minder lesuren heeft, dan kunnen die in een eerder of later jaar ook worden goedgemaakt, schrijft hij aan de Tweede Kamer. ,,Nu gaat het erom dat meer leraren en schoolleiders die ruimte daadwerkelijk aangrijpen.” Ze moeten dat wel eerst goed bespreken met leerlingen en ouders.

Slob gaat met alle betrokkenen praten om ze op de mogelijkheden te wijzen.