Eisen tot twaalf jaar na voorkomen liquidatie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep straffen tot twaalf jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van een verijdelde liquidatiepoging. Het tweetal werd samen met twee anderen in februari 2015 in de Knokkestraat in Amsterdam-West door een arrestatieteam van de politie klemgereden. De mannen waren volgens justitie zwaarbewapend op weg om een moord te plegen.

Een van de verdachten stapte uit met een kalasjnikov in de aanslag. De politie schakelde hem uit door hem in zijn bil te schieten. Een andere verdachte werd gebeten door een politiehond. Politie en justitie menen te weten wie het beoogde doelwit was, maar onduidelijk is gebleven waarom deze man (Samir Z.) geliquideerd moest worden.

Verdachte Youssef O. heeft volgens het OM een coördinerende rol gespeeld bij de voorgenomen moordexpeditie. Ook zou hij medeplichtig zijn aan een mislukte moordaanslag in Almere, op 1 november 2014. Het OM eiste twaalf jaar tegen O.

De overige twee inzittenden gingen niet in hoger beroep.