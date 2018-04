Actrice Shireen Strooker (82) overleden

In haar woonplaats Middenbeemster is actrice en regisseuse Shireen Strooker overleden. Ze was 82 jaar oud. Dat heeft haar familie donderdag aan het ANP laten weten.

Strooker was medeoprichter van het toneelcollectief Het Werkteater (‘ekspres zonder h’), waar ze van 1970 tot 1985 bij bleef. Daarna richtte ze haar eigen gezelschap op, Stichting Strooker, waarmee ze kleine producties speelde. Ook acteerde ze in films, waaronder Rooie Sien (1975) en Een Zwoele Zomeravond (1982). Strooker regisseerde daarnaast voorstellingen, onder meer bij het Nationale Toneel en bij Van den Ende Producties.

In 2011 werd bij Strooker de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Ze maakte daarover in 2014 nog een film met Marja Kok, getiteld ‘Mar & Sien hebben een hele rondvaart gemaakt’.

Haar kinderen Jesse Faber (van acteur Peter Faber) en Devika Strooker (van acteur Ton Lensink) zijn allebei ook het acteervak in gegaan. Shireen Strooker was samen met cabaretier Bram Vermeulen tot zijn overlijden in 2004.