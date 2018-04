Qbuzz schaft contant betalen in bussen af

Vervoersmaatschappij Qbuzz schaft het gebruik van contant geld in een groot aantal bussen af. Vanaf juni kan er niet meer contant worden afgerekend in de bussen van Q-link blauw (lijn 3, 4 en de nachtbuslijnen), die rijden in de regio Groningen en Drenthe.

In najaar volgen de overige Q-link lijnen (met uitzondering van Q-link oranje) en de stadsbussen van Emmen. De aanschaf van nieuwe en snelle pinapparatuur maakt volgens de maatschappij deze ontwikkeling mogelijk. ,,Dit is een hele mooie stap om het contant geld terug te dringen en hiermee het veiligheidsgevoel van onze chauffeurs te vergroten”, volgens Qbuzz.

Het kaartaanbod in de bus wijzigt niet door het afschaffen van contant geld in de bus. Kaarten blijven te koop bij de buschauffeur. Die kunnen worden afgerekend met de pinpas.