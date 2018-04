Minister uit zorgen over onrust Rif

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft zijn zorgen geuit over de onrust in het Noord-Marokkaanse Rif-gebied, waar veel Marokkaanse Nederlanders hun wortels hebben. De bewindsman deed dat tijdens zijn bezoek aan het Noord-Afrikaanse land. In de Rif-regio voeren inwoners actie voor een betere behandeling door de regering.

Blok vroeg bij de Marokkaanse autoriteiten aandacht voor het recht op vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en een eerlijk juridisch proces voor de actievoerders die zijn opgepakt. Ook bracht de minister de veiligheid ter sprake van de Nederlanders die deze zomer naar Marokko gaan.

Blok wil verder dat Nederland en Marokko meer en beter gaan samenwerken, niet alleen economisch. ,,Marokko is een buurland van de Europese Unie en een belangrijke partner voor Nederland op veel gebieden zoals terreurbestrijding en migratie. We hebben elkaar nodig”, aldus de minister.