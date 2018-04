Onrust rond huis bij gekraakte woningen

De politie doet onderzoek naar de onrust die zaterdag ontstond rond een huis in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam.

De actiegroep Identitair Verzet was de woning ingetrokken, waarna er ruiten werden ingegooid en vuurwerk naar het huis werd gegooid. Het is volgens de politie niet bekend van wie de stenen en het vuurwerk afkomstig zijn.

,,We doen daarom onderzoek zodat we dat kunnen achterhalen en misschien nog mensen kunnen aanhouden”, aldus een woordvoerster.

Vlakbij het huis wonen de uitgeprocedeerde vluchtelingen van We Are Here. De actiegroep Identitair Verzet nam zijn intrek in het huis van een bekende, om met spandoeken het ongenoegen te laten blijken over de aanwezigheid van de vluchtelingen. De hoofdbewoner van het huis had een tijdelijke huurovereenkomst, maar is na het incident door woningcorporatie Ymere uit het huis gezet.

,,We hebben per direct de huurovereenkomst met de bewoner opgezegd. We zijn hier helemaal niet gelukkig mee”, zei een woordvoerder van Ymere.