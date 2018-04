Dijkhoff: niet fraai, maar niet per se fout

De gang van zaken rondom de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting is ,,niet fraai”, maar dat betekent ,,niet per se” dat het fout is. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff woensdag betoogd in het debat over de verzwegen ambtelijke memo’s die dinsdag werden vrijgegeven.

De oppositie gaf de coalitie in het eerste deel van het debat flink ervan langs. Dijkhoff erkende dat er veel onduidelijkheid is ontstaan, over wie wat wel of niet wist, en wanneer, over het bestaan van de memo’s. ,,Hoe rommelig en mistig het ook is, dat betekent niet per se dat het fout is”, aldus Dijkhoff.

Dijkhoff benadrukte dat hij de ambtelijke stukken dinsdag voor het eerst zag. Ook is er vóór afgelopen maandag in het wekelijkse coalitieoverleg niet over de stukken gesproken, zo zei hij. Lodewijk Asscher van de PvdA toonde zich sceptisch over deze bewering en vroeg Dijkhoff of hij er echt nooit over heeft gesproken met zijn partijgenoot, premier Mark Rutte.