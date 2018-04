Slachtoffer homomishandeling zelf ook opgepakt

Een van de twee mannen die in Dordrecht een afspraak had gemaakt via de homo-datingapp Grindr en vervolgens werd belaagd, is zelf ook aangehouden. Volgens de politie wordt de 33-jarige man verdacht van grooming. Dit houdt in dat hij moedwillig heeft willen afspreken met een minderjarige.

De politie verrichtte in de afgelopen weken al dertien arrestaties in deze zaak, allemaal leden van de groep jongeren die de twee mannen afzonderlijk van elkaar op 31 maart en 1 april aanvielen in Dordrecht. De verdachten van mishandeling en openlijke geweldpleging zijn inmiddels weer op vrije voeten. Ze mogen de beslissing over vervolging thuis afwachten, aldus de politie.