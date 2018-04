Foto’s archieven massaal offline na vonnis

Archiefinstellingen hebben al honderdduizenden oude foto’s uit voorzorg van hun websites gehaald omdat ze auteursrechtelijke claims vrezen. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Leiden heeft archieven huiverig gemaakt, stelt Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN).

De rechter wees begin deze maand een claim toe in een zaak over ansichtkaarten uit de jaren 40 en 50 die Erfgoed Leiden online had gepubliceerd zonder toestemming van de fotograaf.

In totaal draaide de zaak om 25 foto’s waar het archief 75 euro per stuk voor moet betalen. Maar de gevolgen van de uitspraak zijn verstrekkend, vreest de branchevereniging. ,,Het wordt bijna onmogelijk om ons werk goed te blijven doen”, zegt voorzitter Chantal Keijsper. BRAIN steunt Erfgoed Leiden in de zaak, waarin hoger beroep is aangetekend.