Máxima: mode-koningin met een uitpuilende garderobe

Er zijn niet veel koninkrijken die kunnen bogen op een fashionista in hun gelederen. Met koningin Máxima heeft ons koningshuis een zeer gepassioneerde in huis. Iemand met lef en een eigen wil. Want Máxima draagt even graag mode van Zara als van Valentino. We kunnen wat haar kleding betreft weer niet wachten tot het Koningsdag is.

Máxima en de blauwe jurk

Voor de ware mode-connaisseur, de fanatieke fashionwatcher, is het al jaren overduidelijk: de koningin der Nederlanden is een geestverwant, een gelijkgestemde. Máxima is een totale fashionista en uitgegroeid tot een stijl-icoon. Dat blijkt niet alleen uit haar grote belangstelling voor en aanwezigheid bij mode-evenementen maar ook uit de persoonlijke relaties die ze onderhoudt met mode-ontwerpers als Jan Taminiau (van de blauwe jurk bij de inhuldiging), Mattijs van Bergen en vooral de voor haar vertrouwde Belgische couturier Edouard Vermeulen van het modehuis Natan.

Geheim van Eikenhorst

Het blijft het geheim van Villa Eikenhorst of Máxima haar kleding zelf kiest of dat zij een team van personal shoppers in dienst heeft dat haar bijstaat in haar keuzes van koninklijke kleding. Wat in elk geval opvalt, is dat Máxima alles durft. Andere koninginnen en prinsessen springen hoogstens uit de band met een buitenformaat hoed, maar Máxima vertoont zich sans gêne in een jumpsuit, in een jurk met opvallende print, een volledige metallic outfit of een jurk met decolleté. Ze kent geen enkele schroom wat betreft mode.

Queen Máxima to join panel discussion with Ivanka Trump and Angela Merkel https://t.co/76IAdVf0xk pic.twitter.com/zHYzo65QNT — Royal Central (@RoyalCentral) April 21, 2017

Felle kleuren en opmerkelijke prints

Ook felle kleuren schrikken haar niet af. Wat opvalt is dat er door haar of haar team zeer goed wordt nagedacht of de kleding bij de gelegenheid past. Zo droeg ze op staatsbezoek in Denemarken een jurk van de Nederlandse maar van origine Deense couturier Claes Iversen.

Máxima en Ivanka Trump in Berlijn bij G20 paneldiscussie over de economische positie van vrouwen. Ze lijken het prima te kunnen vinden! pic.twitter.com/rezpY30q4V — Sam Hoevenaar (@SamHoevenaar) April 25, 2017

Koningsdag Tilburg in 13 hoofdstukken https://t.co/vizfJwGQ6K pic.twitter.com/I0XpwnZsa7 — RD Koninklijk Huis (@refdagkonhuis) March 9, 2017

Eervolle plek

Bij al deze mode-keuzes worden twee dingen duidelijk: Maxima’s kledingkast puilt uit en ze is een meesteres in recycling. Haar favoriete kleding komt zeer regelmatig in allerlei nieuwe combinaties terug. ‘Shopping from your closet’ heet dat in mode-jargon. Ze heeft er kaas van gegeten. Niet voor niets kreeg Máxima in 2014 een eervolle plek op de International Best Dressed List van Vanity Fair. In kleur, in dessin, in gratie, in souplesse, in durf, ja echt in alles is Máxima een mode-koningin.

Favo ontwerpers

Koningin Máxima heeft een aantal favoriete mode-ontwerpers. Sommigen, zoals Edouard Vermeulen, Fabienne Delvigne en Valentino zijn ook hofleverancier van menig ander koningshuis.

Benito Fernandez

Een Argentijnse designer waar Maxima vaak strapless jurken van draagt, vooral bij feestelijke gebeurtenissen.



Graciela Naum

Met de kleding van deze couturier groeide Máxima praktisch op, want haar moeder droeg deze mode al graag. Nog altijd is Naum populair bij de koningin, al is haar voorkeur ietwat verschoven naar andere mode-ontwerpers. Maar wanneer ze in Argentinië is, zoekt ze de couturier altijd op in haar atelier.



Natan

De ontwerpen van modehuis Natan dat wordt geleid door de Belgische couturier Edouard Vermeulen zijn zwaar favoriet bij Máxima. Bij zo’n zeventig á tachtig procent van de gelegenheden die zij bezoekt, draagt zij een outfit van dit modehuis. Het is kleding die draagbaar is en toch zeer karakteristiek. De losse onderdelen (tops, broeken en rokken) zijn vaak goed te combineren, maar ook de Natan-jurken zitten makkelijk en hebben een classy chique uitstraling.



Fabienne Delvigne

Máxima heeft, evenals veel gekroonde hoofden in Europa, een uitgesproken voorkeur voor hoofddeksels van de Belgische Fabienne Delvigne. Vaak draagt ze ze deze in combinatie met de ontwerpen van Natan.

Valentino

Naar feestelijke gelegenheden en officiële bijeenkomsten, maar ook naar activiteiten overdag, draagt Máxima vaak mode van de Italiaanse ontwerper Valentino Garavani. Deze jurken combineert Máxima graag met een hoed, omslagdoek en sleehakken.

Jan Taminiau

Máxima draagt ook graag kleding van Nederlandse bodem. Regelmatig is Máxima te zien in de jurken van Jan Taminiau. Deze jurken worden dan speciaal voor haar ontworpen, inclusief bijpassende accessoires. Beroemd is uiteraard de blauwe jurk van de inhuldiging. Maar Taminiau ontwierp ook al enkele japonnen die de koningin droeg op Prinsjesdag.



Claes Iversen

Iversen is een van oorsprong Deense couturier die in Nederland woonachtig is. Máxima draagt vooral veel mantels van de ontwerper, maar ook jurken. Een van de mantels zorgde voor ophef in de Duitse media omdat het hakenkruizen zou bevatten. Dit moesten echter bouten en schroeven voorstellen. Maxima droeg de mantel al eerder naar een koninklijk huwelijk in Denemarken.

Zara

Onze koningin draagt niet alleen haute couture. Tijdens Koningsdag 2015 droeg Máxima een cape van de Spaanse modeketen Zara. De cape kwam uit de wintercollectie van 2011 en kostte 99,95 euro. Het is niet de eerste keer dat Máxima te zien was in een kledingstuk van Zara. Ze is ook gespot in jurkjes en tuniekjes van het merk.

Mango

Maxima weet haar kleding goed te combineren. Naast Zara is ze ook wel eens te bewonderen in jurken van de Catalaanse winkelketen Mango.

