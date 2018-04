Prinses Anita afwezig op Koningsdag Groningen

Prinses Anita is afwezig bij de viering van Koningsdag in Groningen. De 48-jarige echtgenote van prins Pieter-Christiaan moet verstek laten gaan omdat ze ziek is.

Koning Willem-Alexander die 51 jaar is geworden, viert zijn verjaardag in Groningen met koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en zijn broer prins Constantijn en prinses Laurentien. Ook prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée wonen de viering in Groningen bij.

Pieter-Christiaan zei in de uitzending van de NOS het jammer te vinden dat zijn vrouw er niet bij is. ,,Het is vervelend, vooral voor haar. Ik denk wel aan haar en wens haar beterschap.”

De koninklijke familie begint het stadsbezoek bij de Prinsenhof en legt dan 1200 meter af door de binnenstad, langs toeristische trekkers als de Martinikerk, de Waag en het Academiegebouw. De wandeling eindigt op de Vismarkt met een concert van het Noordpool orkest.