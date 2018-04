Helderse CU mag van partij niet met PVV in zee

De ChristenUnie heeft de lokale afdeling in Den Helder te verstaan gegeven dat die niet met de PVV een college kan vormen. Partijvoorzitter Piet Adema rekent erop dat de Helderse CU de coalitieonderhandelingen met de partij van Geert Wilders afbreekt.

Adema is ,,onaangenaam verrast” door het nieuws dat de lokale ChristenUnie en PVV en vier andere partijen het al bijna eens zouden zijn over een coalitieakkoord. Hij noemt dat ,,hoogst onverstandig” en hij heeft vragen over de manier waarop de onderhandelingen tot stand zijn gekomen. De voorzitter gaat ,,ervan uit dat de zorgen die er zijn over de beoogde samenwerking serieus worden genomen en tot een nieuw, verstandig besluit leiden”.

De CU-voorzitter wijst erop dat zijn partij en de PVV aan het Binnenhof juist vaak tegenover elkaar staan. De plaatselijke afdeling vond echter dat de Helderse PVV zich gematigder opstelt en daarom met die PVV’ers wel te praten valt.

De fractievoorzitter van de Helderse CU, Tjitske Biersteker, zegt desgevraagd geen commentaar te hebben. Zij is naar eigen zeggen niet benaderd door Adema over deze kwestie. Bestuurssecretaris Piet Bras zegt dat de kwestie vrijdagavond in het bestuur is besproken en dat is besloten een mogelijke coalitie met de PVV voor te leggen aan de leden, komende donderdag. Hij heeft contact gehad met Adema over de zaak, maar zegt zijn standpunt mee te nemen als ,,één van de reacties” die er over deze zaak worden gegeven.

,,Het conceptakkoord lijkt er goed uit te zien”, zegt hij ,,maar de PVV erbij lijkt wel een struikelblok”. Hij kan het zich voorstellen dat de landelijke partijtop zich nu bemoeit met deze kwestie, maar ,,we moeten ons wel realiseren wat samenwerking met de PVV met de beeldvorming doet”, stelt hij. Maar in principe beslist de lokale afdeling zelf wat ze doet, aldus Bras.