De zware onweersbuien die zondagavond over het land trekken, noopten het KNMI ertoe code geel uit te roepen voor het hele land. Aanvankelijk gold de waarschuwing alleen voor de oostelijke provincies en Brabant.

De stevige onweersbuien trekken vanuit het zuiden noordwaarts over Nederland. Er is kans op hagel, windstoten en lokaal in korte tijd veel neerslag.