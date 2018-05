Rijinstructeur dood na botsing trein met auto

Een 66-jarige rijinstructeur uit Amersfoort is op een spoorwegovergang in Bussum om het leven gekomen doordat een trein tegen zijn lesauto knalde. Een achttienjarige leerlinge wist de leswagen op tijd te verlaten. De aanrijding was op de overgang van de Herenweg. Hoe het kon gebeuren is nog onbekend.

In de trein zaten ongeveer 140 reizigers. Van hen raakte niemand gewond. De reizigers konden overstappen in een andere trein die hen naar een ander station bracht. Het treinverkeer bij Bussum kwam door het ongeval enige tijd stil te liggen.