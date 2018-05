Honderden ‘foute’ winkels offline gehaald

De Consumentenbond heeft 850 malafide webwinkels offline laten halen. Het gaat om webwinkels die claimen merkkleding en luxe producten met hoge kortingen te verkopen. Consumenten die erin trappen, worden opgescheept met nepproducten. In sommige gevallen wordt er helemaal niets geleverd, meldt de bond.

De door internetcriminelen gerunde winkels maken in veel gevallen gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen. Het voordeel is dat zo’n webadres al bekend is bij Google en daardoor hoger in de zoekresultaten komt.

De Consumentenbond maakte een lijst van tweeduizend verdachte sites, zoals nikeschoenen.co.nl, nette-nagels.nl en klassieke-autos.nl. De overgrote meerderheid is aangemeld via vier hostingpartijen: een Nederlandse, een Duitse, een Indiase en een Amerikaanse. De bond heeft de lijst met verdachte webwinkels doorgespeeld naar de Nederlandse en Duitse partij en de beheerder van de nl-domeinnamen Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Zij haalden 850 sites offline. SIDN overlegt met de Indiase en Amerikaanse partijen om ook de resterende sites op de lijst uit te schakelen.

Volgens de Consumentenbond vormen malafide webshops een ,,aanzienlijk probleem’’. Naast de 90.000 bonafide webwinkels die zich op de Nederlandse markt richten, zijn er naar schatting zo’n 25.000 tot 35.000 ‘foute’ webshops actief. Wereldwijd zijn er 700.000 malafide webshops actief, schat de bond.