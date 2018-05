Podiumkunstenaars haken aan bij 4 mei

Op tal van plekken in het hele land hebben vrijdagavond 4 mei, direct na de Nationale Dodenherdenking, weer speciale, gerelateerde voorstellingen plaats. Deze worden uitgevoerd in het kader van de manifestatie ‘Theater Na de Dam’.

‘Theater Na de Dam’, dat met de titel verwijst naar de herdenking bij het Nationaal Monument in Amsterdam, bestaat sinds 2010, toen het op kleine schaal in de hoofdstad begon. Inmiddels doen overal podiumartiesten mee.

Auteur Arnon Grunberg maakte speciaal voor deze aflevering een nieuwe toneeltekst: De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag. Volgens de organisatie is het een ,, tragikomedie over een holocaust overlevende in het #metoo tijdperk. Over de macht van het slachtoffer, over schuldgevoel en zelfvernietiging, over het verleden als chantagemiddel.” De tekst wordt vrijdagavond door alle stadsgezelschappen in het land uitgevoerd. De schrijver komt uit een gezin dat ook werd geraakt door de Tweede Wereldoorlog. Zijn moeder overleefde Auschwitz en zijn vader zat ondergedoken op talrijke adressen.

In totaal zijn tijdens de negende editie van Theater Na de Dam een kleine 130 voorstellingen te zien, waarvan 25 in Amsterdam. In de hoofdstad verdiepen zich bijvoorbeeld jongeren in de geschiedenis van hun buurt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Gesprekken met ouderen over hoe het was om toen jong te zijn in oorlogstijd plus onderzoek naar het belang van herdenken leveren locatievoorstellingen door deze jongeren op.

Het initiatief werd destijds genomen door theatermakers en filosofen Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen. Ze kregen de indruk dat de zeggingskracht van de dodenherdenking minder werd, mogelijk door de steeds breder geworden aanpak. Het tweetal wilde direct bij de Tweede Wereldoorlog zelf aanhaken en bezien wat die nu betekent.