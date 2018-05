Arrestaties tijdens dodenherdenking op de Dam

Rond de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn drie arrestaties verricht. Tijdens de twee minuten stilte die om 20.00 uur ingingen, bleef het stil op het plein. Enkele minuten daarvoor klonk geschreeuw en is een man opgepakt. Omstanders scholden de man uit toen hij werd afgevoerd.

De man liet volgens een politiewoordvoerder een harde schreeuw horen, waarop agenten hem meteen oppakten en wegvoerden. ,,Ze hebben snel gehandeld. De mensen eromheen zijn ook rustig gebleven”, aldus de politiewoordvoerder. Wie de opgepakte man is, weet de zegsvrouw niet. Iets voor de arrestatie van de schreeuwende man heeft de politie nog een aanhouding verricht, voor openbare dronkenschap.

Ook een man met een spandoek is gearresteerd, voor het verstoren van de openbare orde. Op het spandoek stond in hoofdletters ‘Churchill massamoordenaar’. Eerder op de dag vloog volgens RTV Utrecht over een deel van Nederland, waaronder over de Dam, een reclamevliegtuigje met op een banier erachter de tekst: ‘Herdenk ook de Churchill-doden’. Het zou hierbij zijn gegaan om een eenmansactie van een Schiedammer.

De organisator van het lawaaiprotest kondigde vrijdagochtend aan dat zijn actie toch niet door zou gaan. Volgens de initiatiefnemer, Rogier Meijerink, was het doel bereikt door de vele media-aandacht die het protest afgelopen week heeft gekregen. Hij vindt de herdenking in de huidige vorm ,,racistisch” omdat de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Nederlands-IndiĆ« niet worden herdacht.

De voorzieningenrechter verbood de actie donderdag na een kort geding. Ze stelde de gemeente Amsterdam in het gelijk, omdat lawaai maken de openbare orde ernstig kan verstoren. Boze tegenstanders hadden bovendien tegenacties aangekondigd.