‘Herdenken is luisteren naar elkaar’

,,Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden, moeten we willen weten hoe het echt met de ander gaat.”

Dat zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdagavond tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De rede van Putters werd voorafgegaan door de voordracht van de Friese Gytha te Nijenhuis (17). Zij won de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei en las haar gedicht voor.

Volgens de SCP-directeur vraagt een vrije en betrokken samenleving van ons om open te staan voor feiten en om onze meningen bij te stellen. ,,Laten we een hand reiken, laten we ons openstellen voor de ander, laten we vragen stellen. En in gesprek gaan, over de grenzen van onze vrijheid. Met onszelf, met de ander, met de wereld.”

Putters sloot af met een strofe uit het gedicht ‘Iemand stelt de vraag’ van Remco Campert:

Jezelf een vraag stellen

Daarmee begint verzet

En dan die vraag aan een ander stellen.