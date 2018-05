De leukste en origineelste cadeaus voor Moederdag

Het is bijna zover: Moederdag. Wil je je moeder in het zonnetje zetten, maar heb je geen idee wat je moet geven of wil je niet weer standaard een bos bloemen of een doos bonbons cadeau doen? Wij hebben tips voor een leuk en origineel cadeau voor je moeder op een rijtje gezet. Van een boek waarmee je je moeder beter leert kennen tot een bijzondere sieraad van Siebel.

Mam, vertel ‘s!

Het boek ‘Mam, vertel ‘s!’ is niet alleen een dierbaar cadeau voor je moeder, maar ook voor jezelf. In het cadeauboek staan creatieve, leuke en soms onverwachte vragen aan je moeder. Denk aan vragen als: ‘Mama, veranderde jouw leven erg toen je mij kreeg?’, ‘Had jij een favoriete knuffel?’ en ‘Hoe was jij eigenlijk als puber?’. Het is de bedoeling dat je moeder de vragen beantwoordt en het invulboek vervolgens weer aan jou geeft. Je leert je moeder zo op een hele andere manier kennen!

Bijzondere fietsroute

Wil je je moeder verrassen, maar heb je weinig geld op de bank staan? Een leuk én gratis cadeau zijn tegoedbonnen voor klusjes of andere kleinigheidjes die je moeder op prijs stelt. Denk aan het maken van een ontbijtje op bed, het verwijderen van onkruid, boodschappen doen en het geven van een massage.

Een ander liefdevol en gratis cadeau is een brief waarin je vertelt wat je moeder voor je betekent. Welke moeder wordt hier nou niet blij en geëmotioneerd van? Ook kan je aankomende Moederdag voor je moeder onvergetelijk maken door vrienden en familie van je moeder naar belangrijke plekken in haar leven te vragen. Vervolgens kun je hier met haar langsfietsen.

Dierbare sieraden

Als je een cadeau wilt geven waar je moeder dagelijks plezier van kan hebben, kan je ervoor kiezen haar te verrassen met een mooi sieraad. Dit jaar is het de trend om gekleurde sieraden te dragen. Dit mogen gerust felle kleuren zijn als paars, roze, blauw, groen en geel. Een fel gekleurde accessoire maakt je moeders outfit meteen zomers, en gezien de zomer nadert, is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Verder zul je er vermoedelijk niet snel aan denken bij Moederdag, maar ook een horloge is een waardevol cadeau. Je moeder zal als ze kijkt hoe laat het is vaak aan jou denken. Zo kun je een dameshorloge bij Siebel Juweliers kopen. Zowel in de online als offline winkel biedt de juwelier veel keuze.

Wil je oorbellen geven? Momenteel zijn de oorbellen van Salvatore bij velen erg geliefd. Het merk heeft veel oorbellen met kwarts en parels, ook in felle kleuren. De oorbellen ogen chique, maar zijn wel op dagelijkse basis draagbaar. Tip: in de folder van Siebel Juweliers staan deze oorbellen nu met korting. Ook prijken in de folder kettingen en armbanden met een hanger van een hartje eraan. Om in de sfeer van Moederdag te blijven, kan zo’n liefdevol sieraad je moeder zeker ontroeren.

Dineren in een restaurant speciaal voor moeders

Wil je als verrassing liever iets ondernemen met je moeder dan een fysiek cadeau geven? Gezamenlijk dineren is dan mogelijk een leuke idee. Een origineel restaurant om te eten is C-taste in Amsterdam. Hier dineer je volledig in het donker. Ook kun je een hapje eten bij een restaurant dat volledig in het teken staat van moeders: Moeders in Amsterdam. De muren van het restaurant zijn volledig gevuld met kiekjes van moeders. Als we de recensies van bezoekers mogen geloven, kan je er heerlijk eten.

Nostalgische wijsheden van moeders

Het boek ‘Mijn moeder zei altijd’ staat boordevol nostalgische wijsheden van moeders. Zoals ‘we stoken niet voor de vogels’, ‘heb je geen zin, dan maak je maar zin’ en ‘stik niet, kind. Je hebt geld gekost’. De recensies over het boek van Jaap Toorenaar liegen er niet om. De bundel wordt vooral omschreven als: hilarisch en herkenbaar.