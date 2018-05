Meeste ‘lastpakken’ azc Weert overgeplaatst

Het merendeel van de ongeveer dertig ,,lastpakken” in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert is overgeplaatst naar andere centra in Nederland. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) dinsdag weten. Het gaat om kansloze asielzoekers uit veilige landen, die zich de afgelopen weken ernstig misdroegen.

De volwassenen zijn op vrijwillige basis overgeplaatst naar zogenoemde ,,extra begeleide toezichtlocaties” in Amsterdam en Hoogeveen. Ze krijgen daar intensieve training in gedragsverandering.

De minderjarige overlastveroorzakers zijn overgeplaatst naar andere azc’s. Het COA was al bezig met het zoeken naar andere plekken voor deze Noord-Afrikanen, maar door de ongeregeldheden de afgelopen weken is dat versneld.

De dertig maken zich in Weert al weken schuldig aan ernstige overlast door bedreigingen en diefstallen, waarbij ook met messen werd gezwaaid. In april moest de politie er dagelijks voor uitrukken.