Minder kijkers voor eerste ronde songfestival

De eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival is door minder mensen bekeken dan vorig jaar. Bijna 1,1 miljoen Nederlandse kijkers keken dinsdagavond op NPO 1 naar de eerste ronde van het liedjesfestijn in Lissabon. Vorig jaar waren dat er nog 1,5 miljoen. Het songfestival was na het NOS Journaal wel het best bekeken tv-programma.

Voorafgaand zond de AVROTROS Op weg naar het Songfestival uit, waarin BN’ers vooruitblikten op onder meer de kansen voor de halve finalisten. Dat programma trok 749.000 kijkers, tegen 1,3 miljoen bij de vorige editie.

Tien landen kwalificeerden zich voor de finale van zaterdag. Donderdag is het de beurt aan de Nederlandse inzending Waylon met het lied Outlaw In ‘Em.

Belgiƫ wist zich niet te kwalificeren voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Zangeres Sennek behoorde niet tot de tien inzendingen die het wel haalden. Belgiƫ is daarmee voor het eerst sinds 2014 afwezig in de finale.