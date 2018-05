Nederland twittert over Waylon, anderen niet

Nederlanders hebben donderdagavond veel getwitterd over het optreden van Waylon op het Eurovisiesongfestival, maar in de rest van de wereld deed het lied Outlaw in ‘em minder stof opwaaien.

Twitter zag in Nederland de hoogste piek tijdens de laatste akkoorden van zijn lied Outlaw in ‘em, om 21.41 uur. In korte tijd werden er achthonderd tweets geplaatst. Anderhalf uur later hoorden Waylon en Nederland dat hij de finale had gehaald, en ook dat werd uitgebreid betwitterd. Verder verschenen er veel tweets aan het begin van Waylons optreden. Het waren de momenten waar de Nederlandse Twitteraars het meest over spraken. In totaal kwamen er meer dan 48.000 Songfestival-tweets uit Nederland, afkomstig van bijna 11.000 verschillende gebruikers.

Internationaal hadden Twitteraars het vooral over de optredens van Hongarije, Zweden en Georgiƫ in de tweede halve finale. Hoeveel zij over Waylon schreven, maakte Twitter niet bekend, maar Nederland staat niet in hun top drie. In de eerste halve finale dinsdag hadden de Twitteraars het vooral over de optredens van Israƫl, Ierland en Cyprus.